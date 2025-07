Vlahovic Inter anche i nerazzurri monitorano la situazione del serbo! Rivelazione sul futuro dell’attaccante della Juventus Ultime

Dusan Vlahovic, il talento serbo della Juventus, continua a essere al centro dell’attenzione di grandi club italiani. Secondo fonti affidabili, tra cui Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta monitorando attentamente la sua situazione, valutando un possibile colpo per rafforzare l’attacco. La questione si fa sempre più intrigante: sarà il passo decisivo verso un trasferimento imminente? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Vlahovic Inter, anche i nerazzurri monitorano! Rivelazione di mercato sul futuro dell’attaccante serbo: gli aggiornamenti di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, l’ Inter sta monitorando attentamente la situazione di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, con l’intenzione di inserirlo tra le opzioni future per rinforzare il proprio reparto offensivo. Sebbene il contratto del giocatore serbo con il mercato Juventus scada nel giugno 2026, l’ Inter starebbe lavorando sottotraccia per valutare la possibilità di un acquisto a parametro zero, sfruttando la possibilità che Vlahovic, al termine del suo contratto, possa liberarsi senza costi di trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com