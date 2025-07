Roma primo test internazionale in Francia | il 2 agosto amichevole contro il Lens Biglietti a 10 euro per i tifosi giallorossi

Un’amichevole imperdibile per i tifosi giallorossi, che avranno l’opportunità di sostenere la loro squadra anche in trasferta con biglietti a soli 10 euro. La nuova Roma di Gasperini si prepara a debuttare sul palcoscenico internazionale, portando entusiasmo e passione oltre i confini italiani. Un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione del calcio d’estate e scoprire cosa riserva il futuro della squadra capitolina.

Il ritiro della nuova Roma di Gian Piero Gasperini è ormai alle porte. La squadra si radunerà il prossimo 13 luglio a Trigoria, al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Ma già si guarda oltre, perché il primo banco di prova internazionale è stato fissato per venerdì 2 agosto alle ore 18:00, quando i giallorossi voleranno in Francia per affrontare il Lens allo Stade Bollaert-Delelis. Un’amichevole di spessore, pensata per testare la tenuta atletica e tattica del gruppo nel cuore della preparazione estiva. Intanto, il club ha pubblicato una nota ufficiale con tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti, destinate ai tifosi romanisti che vorranno seguire la squadra in trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it