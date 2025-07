Acciaio europeo sotto assedio | dazi Usa al 50% mercato paralizzato e concorrenza asiatica

Con l’ombra minacciosa dei dazi Usa al 50%, l’industria siderurgica europea si trova in uno stato di incertezza senza precedenti. Tra mercato paralizzato e concorrenza asiatica aggressiva, le sfide sono molteplici e il futuro appare sempre più incerto. Massimiliano Burelli, CEO di Cogne Acciai Speciali, analizza la delicata situazione e le possibili ripercussioni per il settore. La domanda ora è: come può l’Europa reagire a questa crisi?

A un mese dall’entrata in vigore dei dazi Usa al 50% su acciaio e alluminio, l’industria siderurgica europea è finita in una vera e propria zona grigia. I principali operatori attendono sviluppi, ma nel frattempo la competitività è a rischio e il clima è di totale incertezza. A denunciarlo è Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali, gruppo con stabilimenti in Europa, Cina e Stati Uniti, che racconta a Open gli effetti della politica protezionistica rilanciata da Donald Trump. Le paure degli operatori del settore. “Il mercato è in una posizione di attesa “, spiega Burelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Acciaio europeo sotto assedio: dazi Usa al 50%, mercato paralizzato e concorrenza asiatica

