Diogo Jota la salma sua e del fratello arrivate in Portogallo | domani i funerali

Un dolore profondo scuote il mondo del calcio e le comunità di Gondomar, portando tristezza per la perdita di Diego Jota, stella del Liverpool, e di suo fratello André Silva. Le loro salme, recentemente arrivate in Portogallo, saranno onorate domani durante i funerali nella loro terra natale. Un momento di commozione che unirà famiglia, amici e tifosi nel ricordo di due vite spezzate troppo presto.

Digo Jota, domani saranno celebrati i funerali in Portogallo. La sua salma e quella del fratello arrivate a casa. Le salme di Diego Jota, il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva, morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, al nord della Spagna, sono giunte a Gondomar, la località d’origine vicina a Oporto, in Portogallo, dove domani si svolgeranno i funerali. Dopo l’esame autoptico all’Istituto anatomo-forense di Zamora, i resti sono stati trasferiti nella cittadina portoghese, accolti la scorsa notte nella Capela da Resurreiçao della cattedrale di Gondomar da decine di tifosi che hanno riservato loro un’ultima ovazione, riferiscono i media portoghesi, fra cui Jurnal de Noticias. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diogo Jota, la salma sua e del fratello arrivate in Portogallo: domani i funerali

In questa notizia si parla di: jota - fratello - salma - arrivate

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale: aveva 28 anni, in auto anche il fratello - Una tragedia sconvolge il mondo del calcio e non solo: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un incidente stradale a soli 28 anni.

Carri funebri per riportare la salma di Diogo Jota in Portogallo; Dall'operazione ai polmoni al traghetto verso l'Inghilterra: Diogo Jota e quel tragico scherzo del destino lungo la strada verso casa; Agitu Gudeta verrà sepolta in Etiopia: i fratelli sono in Italia, riporteranno a casa la salma.

Carri funebri per riportare la salma di Diogo Jota in Portogallo - Due carri funebri portoghesi sono arrivati in Spagna per riportare a casa le salme di Diogo Jota e di suo fratello. Scrive libero.it

Le salme di Diogo Jota e del fratello arrivate in Portogallo - MADRID, 04 LUG – Le salme di Diego Jota, il calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva, morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, al nord dell ... Segnala msn.com