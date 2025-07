Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco | formazione statistiche e anteprima

Preparatevi a un duello epico tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, due giganti del calcio europeo pronti a contendersi un posto in semifinale. Con formazione, statistiche e anteprime esclusive, analizzeremo ogni dettaglio di questa sfida che potrebbe decidere il destino delle prossime fasi della Champions League. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesissima sfida e quali sorprese potrebbero emergere sul campo di Atlanta.

2025-07-04 13:39:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima per Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco. Domani la Coppa del Mondo del club si avvicina a una tacca con due pesi massimi europei che lo sfreccia ad Atlanta. Paris Saint-Germain, i campioni di Francia e Europa, affrontano i vincitori della Bundesliga del Bayern Monaco per il diritto di giocare a Real Madrid o Borussia Dortmund in semifinali. Entrambe le squadre sono accatastate con talenti internazionali ed è il tipo di match-up FIFA previsto quando hanno deciso di espandere questo torneo per attirare più fan negli Stati Uniti in vista della Coppa del Mondo della prossima estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Champions League Inter-Paris Saint Germain, l’ipotesi di un maxi schermo nello stadio di San Siro - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, annuncia l'idea di installare un maxischermo allo stadio di San Siro per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain.

Approdano ai quarti di finale del Mondiale per Club FIFA due compagini brasiliane (Palmeiras e Fluminense), due tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), una spagnola (Real Madrid), un'inglese (Chelsea), una francese (Paris Saint-Germain) e una Vai su Facebook

Sarà scontro tra giganti ai quarti del Mondiale per Club. Il PSG ha liquidato 4-0 l’Inter Miami. 4-2 del Bayern contro il Flamengo. Ai quarti del #FIFACWC sarà dunque Paris Saint Germain contro Bayern Monaco. #psgintermiami #flamengobayern Vai su X

