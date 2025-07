Srm | Guerre e dazi non fermano il commercio via mare Italia e Mediterraneo sempre centrali

Nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi, il commercio via mare continua a crescere, con l’Italia e il Mediterraneo sempre al centro di questa dinamica globale. Nel 2024, il traffico marittimo ha raggiunto 12,6 miliardi di tonnellate, evidenziando una resilienza sorprendente. Tuttavia, le sfide rimangono: circa il 4% delle merci potrebbe essere influenzato dai dazi. Questi dati delineano un quadro complesso, che sottolinea l’importanza strategica del nostro mare per il commercio internazionale e la nostra economia.

La situazione di incertezza dell’economia globale, a causa di guerre e dazi, non ferma il commercio via mare globale, che è aumentato del 2,1% nel 2024, raggiungendo 12,6 miliardi di tonnellate e crescerà in un range tra lo 0,2% nel 2025 e +1,5% nel 2026. Tuttavia, i dazi impatteranno su circa 500 milioni di tonnellate all’anno di merci via mare, pari al 4% del totale mondiale. Sono alcuni dei dati del dodicesimo rapporto annuale “Italian Maritime Economy” presentato da Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) alle Gallerie d’Italia di Napoli. Il Mediterraneo mantiene la sua centralità: i 25 principali porti del Mediterraneo hanno infatti movimentato lo scorso anno 62 milioni di TEU (l’unità di misura standard nel trasporto marittimo – ndr), con una crescita del 5,1%, nonostante la scelta di molti di passare per il Capo di Buona Speranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dazi - mare - guerre - commercio

Avremmo degli strumenti legislativi per reagire alla minaccia di dazi, ma non li usiamo. Né abbiamo il coraggio di ventilarne l'utilizzo Vai su Facebook

Srm: Guerre e dazi non fermano il commercio via mare. Italia e Mediterraneo sempre centrali; La guerra commerciale di Trump passa per il mare - Alessandro Lubello; Nuovi dazi: prosegue la guerra commerciale di Trump.

Srm, cresce il commercio via mare. Gros Pietro: “Due miliardi al Sud” - Il rapporto presentato a Napoli: scambi previsti a +0,2% nel 2025 e +1,5% nel 2026. Riporta repubblica.it

"Italian Maritime Economy", SRM : "Il commercio via mare globale è aumentato del 2,1% nel 2024" - SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato, presso le Gallerie d'Italia di Napoli, il dodicesimo Rapporto Annuale ... Come scrive teleborsa.it