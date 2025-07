Big Pharma contro Kennedy Jr | Pronta campagna intimidatoria per farlo andar via entro settembre stanziati 2 mln$ vaccini priorità numero 1 - IL DOCUMENTO

In un contesto di crescente tensione, Big Pharma avrebbe avviato una campagna intimidatoria contro Kennedy Jr., con uno stanziamento di 2 milioni di dollari per eliminare quella che considerano una "minaccia". La Biotechnology Innovation Organization (Bio), che riunisce giganti come Pfizer e Merck, avrebbe pianificato azioni strategiche segrete per mettere a tacere le critiche. La posta in gioco? La libertà di denuncia e la trasparenza nel settore dei vaccini.

La Biotechnology innovation organization (Bio) che annovera tra i suoi membri Pfizer, Merck, Novavax, Vaxcyte ed altre aziende biotecnologiche avrebbe tenuto una riunione segreta e strategica lo scorso 3 aprile impegnando 2 milioni di dollari per contrastare quella che viene definita una "minaccia".

