Roma esplode un distributore | 28 feriti Come una bomba Decine di evacuati pioggia di vetri sui residenti

Roma, questa mattina, si è svegliata sotto shock: un’esplosione devastante ha scosso un distributore di carburante, ferendo 28 persone e costringendo decine di residenti all’evacuazione. La potente deflagrazione ha provocato una pioggia di vetri e un fronte di fumo nero visibile a chilometri, seminando paura e caos tra i cittadini. Un episodio che lascia la città sgomenta, chiedendosi come e perché tutto ciò sia accaduto.

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, esplode un distributore: 28 feriti. «Come una bomba». Decine di evacuati, pioggia di vetri sui residenti

A #Roma esplode un distributore al #Prenestino, 21 feriti, danni nelle abitazioni limitrofe ? di Paolo Pacchioni

Prima il boato poi le macerie, esplode distributore a Roma: almeno 21 feriti

