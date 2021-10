Amici 21, dramma si consuma in studio: allievo in lacrime, cos’è successo (Di venerdì 15 ottobre 2021) dramma nello studio di Amici 21, allievo finisce in lacrime: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo nella scorsa registrazione Nella scorsa registrazione del talent show “Amici” di Maria De Filippi si è consumato un vero e proprio dramma in studio. Un allievo è scoppiato a piangere, lasciando di stucco anche i professori. Di seguito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 ottobre 2021)nellodi21,finisce in: in questo articolo vi spieghiamonella scorsa registrazione Nella scorsa registrazione del talent show “” di Maria De Filippi si èto un vero e proprioin. Unè scoppiato a piangere, lasciando di stucco anche i professori. Di seguito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

pajocco63 : ve la do io la terza dose .... coglioni si diventa amici, la vita dona a tutti corpi sani ed anima pura, se lo siet… - nuova_venezia : La situazione è apparsa subito molto grave tanto che gli operatori del 118 hanno dato istruzioni agli amici, via te… - tribuna_treviso : La situazione è apparsa subito molto grave tanto che gli operatori del 118 hanno dato istruzioni agli amici, via te… - _17_The8 : @iKON_Hanbin96 staccarsi per creare un gdr più ristretto tra 'amici' o conoscenti. Non c'è bisogno di farne un dram… - Blackwidow_26 : @hvndemyy Sarebbe stato bello vederli come semplici amici senza tutto il dramma che succederà -