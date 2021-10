Maxi vincite al Superenalotto | centrati colpi importanti in tutta Italia

(Di giovedì 14 ottobre 2021)nell’ultimo concorso del: l’estrazione del 14 ottobre ha regalato premi consistenti in. Le cifre L’ultimo concorso delha regalato ricchi premi a tanti fortunati giocatori diche hanno potuto festeggiare l’arrivo della buona sorte. L’estrazione di giovedì 14 ottobre infatti è stata molto positiva, sia per il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache #Online #gioco #guardiadifinanza Gioco online e maxi vincite: denunciati 25 percettori del r… - infoitcultura : Superenalotto, maxi vincite in tutta Italia: una pioggia di milioni - zazoomblog : Superenalotto maxi vincite in tutta Italia: una pioggia di milioni - #Superenalotto #vincite #tutta -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi vincite

Consumatore.com

... ma in alternativa è possibile verificare legrazie allo storico delle estrazioni sul sito ... L'ultima- vittoria al Million Day è stata registrata lunedì 4 ottobre, premiato uno ...I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulledell'8%. Per oggi è tutto: Il ... L'ultimavincita risale a nove giorni fa, premiato uno scommettitore di Sarzana grazie ad una ...Vincite importanti nell'ultimo concorso del Superenalotto: l'estrazione del 14 ottobre ha regalato premi consistenti in tutta Italia ...Notte in campo per il Messico di Hirving Lozano, contro El Salvador per l'ultima gara di questa sosta delle nazionali. La squadra del Tata Martino si è imposta con un netto 2-0 ...