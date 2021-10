Letta | no a scambi su mozione FN | su fascismo non c' è par condicio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) "L'antinon è un principio da par. Avete visto che ci dicono votiamo la vostra(contro le violenze neofasciste e per lo scioglimento di Forza Nuova dopo l'assalto alla Cgil, ...

Advertising

kokonews5 : Scambi. -

Ultime Notizie dalla rete : Letta scambi

Tiscali.it

Lo ha detto Enrico, segretario del Partito democratico, parlando a Caserta nel corso di una iniziativa elettorale."E' una logica asimmetrica inaccettabile, il rifiuto del fascismo è senza se e ......ha detto più di una volta e lo ha ribadito questa mattina a margine di un incontro con Enrico,...e gli altri inciampi nel percorso di ripresa dalla pesante crisi provocata dal blocco degli...Domani scatta l'obbligo di mostrare il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Bonomi: "No ai tamponi a carico delle aziende, li paga chi li deve fare" ...A notte fonda, come nei racconti del terrore, Miriana, a luci spente, nella camera da letto, circondata da Sophie, Giucas e Lucrezia, servendosi di una lampada veste i panni di veggente. Sophie sembra ...