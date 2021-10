Green pass, porto di Salerno: “Nessun ritardo sulla circolazione delle merci” (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Erika Noschese L’obbligo del Green pass non sembra avere ripercussioni sulla circolazione delle merci nei porti di Napoli e Salerno. Lo ha annunciato Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale, che ha competenza sui due scali. Annunziata assicura infatti che la situazione è “assolutamente sotto controllo”. In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, infatti, non si sono verificate tensioni, come accaduto in altre città, a cominciare da Trieste, anche perchè la quota dei lavoratori non vaccinati su Napoli è inferiore al 20%. “Ci siamo organizzati per tempo al fine di creare il minor disagio possibile – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di sistema, Andrea Annunziata – e ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Erika Noschese L’obbligo delnon sembra avere ripercussioninei porti di Napoli e. Lo ha annunciato Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale, che ha competenza sui due scali. Annunziata assicura infatti che la situazione è “assolutamente sotto controllo”. In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di, infatti, non si sono verificate tensioni, come accaduto in altre città, a cominciare da Trieste, anche perchè la quota dei lavoratori non vaccinati su Napoli è inferiore al 20%. “Ci siamo organizzati per tempo al fine di creare il minor disagio possibile – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di sistema, Andrea Annunziata – e ...

