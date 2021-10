Chi sono i nuovi beati (oltre a Papa Luciani) (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Giovanni Paolo I sarà beato. Durante l'Udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Papa Francesco ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardante il "miracolo attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino Luciani)" Il miracolo riconosciuto si tratta della guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires, di una bambina undicenne affetta, riferisce il dicastero, da "grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico" e ormai in fin di vita: il quadro clinico era molto grave, caratterizzato da numerose crisi epilettiche giornaliere e da uno stato settico da broncopolmonite. L'iniziativa di invocare Papa Luciani era stata presa dal parroco ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Giovanni Paolo I sarà beato. Durante l'Udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi,Francesco ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardante il "miracolo attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I (Albino)" Il miracolo riconosciuto si tratta della guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires, di una bambina undicenne affetta, riferisce il dicastero, da "grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico" e ormai in fin di vita: il quadro clinico era molto grave, caratterizzato da numerose crisi epilettiche giornaliere e da uno stato settico da broncopolmonite. L'iniziativa di invocareera stata presa dal parroco ...

