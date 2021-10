Una Vita, anticipazioni 14 ottobre: Felipe finisce in ospedale. Ildefonso scompare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 14 ottobre: grandi emozioni nella puntata di domani! Pronti? Una Vita, anticipazioni 14 ottobre: Laura fa finire in ospedale Felipe, ma poi chiama i soccorsi Laura avvelena l’acqua di Felipe e lui collassa in casa, sbattendo la testa. La domestica, evidentemente pentita, chiede aiuto, facendo ricoverare subito in ospedale l’Alvarez Hermoso. Genoveva vuole correre da Felipe, ma Velasco cerca di fermarla Genoveva, ignara di quello che sta succedendo al marito, vuole andare da lui per supplicarlo di non partire per Cuba, ma Velasco tenta di impedirglielo. La dark lady capisce che il suo avvocato le nasconde qualcosa ma, pur sapendo che potrebbe farla finire nei guai, non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una14: grandi emozioni nella puntata di domani! Pronti? Una14: Laura fa finire in, ma poi chiama i soccorsi Laura avvelena l’acqua die lui collassa in casa, sbattendo la testa. La domestica, evidentemente pentita, chiede aiuto, facendo ricoverare subito inl’Alvarez Hermoso. Genoveva vuole correre da, ma Velasco cerca di fermarla Genoveva, ignara di quello che sta succedendo al marito, vuole andare da lui per supplicarlo di non partire per Cuba, ma Velasco tenta di impedirglielo. La dark lady capisce che il suo avvocato le nasconde qualcosa ma, pur sapendo che potrebbe farla finire nei guai, non ...

