Ultime Notizie Roma del 12-10-2021 ore 17:10 (Di martedì 12 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno si avvicina la data del 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio in tutti gli uffici per assicurare che deficiente verifica nei luoghi di lavoro il Ministero della Salute rende disponibili adattatori specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata rivelando solo il possesso di un certificato in corso di validità e non ulteriori informazioni lo prevede la bozza del dpcm che prevede l’uso di un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal ministero con licenza Open Source che si può integrare nei sistemi di controllo degli accessi inclusi quelli di rilevazione delle presenze manifestazione NO Green passi disordine gli scontri di Roma sabato scorso i firmatari del comunicato di Forza Nuova pubblicato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno si avvicina la data del 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio in tutti gli uffici per assicurare che deficiente verifica nei luoghi di lavoro il Ministero della Salute rende disponibili adattatori specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata rivelando solo il possesso di un certificato in corso di validità e non ulteriori informazioni lo prevede la bozza del dpcm che prevede l’uso di un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal ministero con licenza Open Source che si può integrare nei sistemi di controllo degli accessi inclusi quelli di rilevazione delle presenze manifestazione NO Green passi disordine gli scontri disabato scorso i firmatari del comunicato di Forza Nuova pubblicato ...

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dal… - fanpage : Entrambi non vaccinati - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - ViViCentro : Nei giorni scorsi i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dal Sostituto Procuratore d… - news24_inter : Cambio di ruolo per #Calhanoglu? ?? -