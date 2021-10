Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano con Ex on the beach e parlano dei loro ex (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 13 ottobre inizia una nuova avventura per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tornano alla conduzione di Ex on the beach in onda su Mtv ma prima del via a Tv Sorrisi e Canzoni parlano dei loro ex fidanzati. Il programma che vede la coppia al timone avrà protagonisti otto single ospitati in una località esotica. Avranno modo di conoscersi e nasceranno inevitabili flirt. La vacanza sarà però stravolta dall’arrivo di ex fidanzati ed ex fidanzate. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non potrebbero mai partecipare, forse non avrebbe voluto nemmeno partecipare agli altri reality show ma è al GF Vip che si sono conosciuti e innamorati. A proposito di fidanzati entrambi confidano in che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 13 ottobre inizia una nuova avventura peralla conduzione di Ex on thein onda su Mtv ma prima del via a Tv Sorrisi e Canzonideiex fidanzati. Il programma che vede la coppia al timone avrà protagonisti otto single ospitati in una località esotica. Avranno modo di conoscersi e nasceranno inevitabili flirt. La vacanza sarà però stravolta dall’arrivo di ex fidanzati ed ex fidanzate.non potrebbero mai partecipare, forse non avrebbe voluto nemmeno partecipare agli altri reality show ma è al GF Vip che si sono conosciuti e innamorati. A proposito di fidanzati entrambi confidano in che ...

