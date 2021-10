Borse europee miste. Piazza Affari positiva (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si chiude sopra la parità la seduta finanziaria di Piazza Affari, che fa meglio dei listini azionari europei. La corsa dei prezzi dell’energia alimenta il timore che l’impennata dell’inflazione non sia temporanea. Senza direzione intanto l’S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%: l’indice Zew sulle aspettative degli analisti economici e finanziari sulle prospettive a breve del Paese è sceso anche nel mese di ottobre. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.760,5 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 80,53 dollari per barile. In discesa lo spread, che retrocede a quota +105 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si chiude sopra la parità la seduta finanziaria di, che fa meglio dei listini azionari europei. La corsa dei prezzi dell’energia alimenta il timore che l’impennata dell’inflazione non sia temporanea. Senza direzione intanto l’S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%: l’indice Zew sulle aspettative degli analisti economici e finanziari sulle prospettive a breve del Paese è sceso anche nel mese di ottobre. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.760,5 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 80,53 dollari per barile. In discesa lo spread, che retrocede a quota +105 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP ...

