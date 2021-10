Traffico Roma del 11-10-2021 ore 08:30 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico molto intenso rallentamenti e code su tutte le consonanti verso il centro sull’Aurelia ancora una ventina Casal Lumbroso a Piazza Irnerio lunga coda anche sulla Olgiate Tomba di Nerone sulla Flaminia code da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto a complicare la situazione una riduzione di carreggiata dovuta a lavori all’altezza del raccordo anulare e ciò provoca ulteriori disagi per chi dal raccordo scende sulla stessa Flaminia sul raccordo la situazione vede rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina la via Ardeatina in esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’ uscita Ottavia Trionfale sino allo svincolo Ostia Acilia code sempre in esterna anche tra le uscite Romani e Casilina Prenestina e Tiburtina abbiamo incolonnamenti sul ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchimolto intenso rallentamenti e code su tutte le consonanti verso il centro sull’Aurelia ancora una ventina Casal Lumbroso a Piazza Irnerio lunga coda anche sulla Olgiate Tomba di Nerone sulla Flaminia code da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto a complicare la situazione una riduzione di carreggiata dovuta a lavori all’altezza del raccordo anulare e ciò provoca ulteriori disagi per chi dal raccordo scende sulla stessa Flaminia sul raccordo la situazione vede rallentamenti e code in carreggiata interna dalla Casilina la via Ardeatina in esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’ uscita Ottavia Trionfale sino allo svincolo Ostia Acilia code sempre in esterna anche tra le usciteni e Casilina Prenestina e Tiburtina abbiamo incolonnamenti sul ...

