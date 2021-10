Torna l'influenza, i medici: "Quest'anno sarà più grave" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con l'allentamento delle restrizioni anti - Covid e, quindi, con la ripresa di movimenti e attività, l'influenza potrebbe Tornare a colpire. E potrebbe farlo in maniera più aggressiva. E' l'allarme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con l'allentamento delle restrizioni anti - Covid e, quindi, con la ripresa di movimenti e attività, l'potrebbere a colpire. E potrebbe farlo in maniera più aggressiva. E' l'allarme ...

Advertising

OmarFer98049169 : @pieruz Non torna che se nn debelli l'influenza con un vaccino antinfluenzale che esiste da anni illuminami come de… - boletusatanas : RT @Dissidia31059: @MinervaMcGrani1 Non so voi ma in giro sento di persone, soci, collaboratori, gente comune che riportano di avere febbre… - Efisio31251859 : RT @Dissidia31059: @MinervaMcGrani1 Non so voi ma in giro sento di persone, soci, collaboratori, gente comune che riportano di avere febbre… - g_zerbato : RT @Dissidia31059: @MinervaMcGrani1 Non so voi ma in giro sento di persone, soci, collaboratori, gente comune che riportano di avere febbre… - MarySpes : RT @Dissidia31059: @MinervaMcGrani1 Non so voi ma in giro sento di persone, soci, collaboratori, gente comune che riportano di avere febbre… -