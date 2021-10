Rai e Mediaset, ecco i canali che dal 20 ottobre si vedranno solo con decoder e nuovi tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per Mediaset, Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Non tutte i vecchi televisori riusciranno a ricevere secondo i nuovi standard. Le trasmissioni in Mpeg4 ... Leggi su valledaostaglocal (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per, Tgcom24,Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Non tutte i vecchi televisori riusciranno a ricevere secondo istandard. Le trasmissioni in Mpeg4 ...

Advertising

elio_vito : 'E' importante che sia conosciuta anche la opinione di un esponente di Forza Italia, antiproibizionista e sostenito… - DeodatoRibeira : RT @Stebox2: Per questo motivo #nonguardopiùlaTV che sia rai Mediaset o la 7 specie la @gentilivero o le sue trasmissioni. Il giornalismo è… - VincyVita : Comunque io spero che almeno vi pagano per come incensate ogni dato della Rai e denigrato quelli della Mediaset...… - Carmine13051963 : RT @adrianobusolin: #rai #tg1 #tg2 #tg3 #mediaset #tg4 #tg5 #la7 #tgla7 #skytg24 se volete 1 #tg libero andate sul canale 262 #byoblu alle… - Tv50special : Botto clamoroso per #italiabelgio nel pomeriggio di Rai 1: la fascia 15-18 sfiora il 30% con 4 milioni e mezzo. Mi… -