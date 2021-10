Nunzia Schilirò, sospesa dal servizio la poliziotta no green pass (Di lunedì 11 ottobre 2021) La poliziotta no green pass Nunzia Alessandra Schilirò è stata sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni. Il provvedimento le è stato notificato oggi. La vicequestore era stata ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) LanoAlessandraè statain via cautelativa dale dalle funzioni. Il provvedimento le è stato notificato oggi. La vicequestore era stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Poliziotta no green pass, sospesa la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò. stata sospesa in via cautelativa la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no Green Pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi e sarà in ...

Scontri a Roma, la vicequestore Schilirò: "Io arsa sul rogo, chi picchia è sotto silenzio" Nunzia Schilirò sospesa dal servizio "L'ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga - sottolinea - . All'inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho ...

Nunzia Schilirò sospesa dal servizio "L'ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga - sottolinea - . All'inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho ..."