“Ho perso un figlio”. Bianca Atzei choc, dal sogno di essere mamma al dramma: “È successo questo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) dramma per la cantante italiana Bianca Atzei, che ha deciso di rompere il silenzio sul social network Instagram per soffermarsi su un bruttissimo episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista. Lei e il suo compagno Stefano Corti non sono potuti diventare genitori perché l’artista ha perso il figlio ed è stata costretta ad abortire. Dall’enorme entusiasmo è dovuta passare in brevissimo tempo al dolore indescrivibile, che inevitabilmente le ha stravolto del tutto la sua vita. Queste le sue prime parole: “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità. Perché è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)per la cantante italiana, che ha deciso di rompere il silenzio sul social network Instagram per soffermarsi su un bruttissimo episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista. Lei e il suo compagno Stefano Corti non sono potuti diventare genitori perché l’artista hailed è stata costretta ad abortire. Dall’enorme entusiasmo è dovuta passare in brevissimo tempo al dolore indescrivibile, che inevitabilmente le ha stravolto del tutto la sua vita. Queste le sue prime parole: “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità. Perché è ...

RossanoR123 : @RobertoBurioni quello che hai detto nella trasmissione che tempo fa vai a dirlo di persona alle famiglie che hanno… - GiacomoPiazza5 : @vanda235 Mamma mia. Mia madre ha perso un figlio (nato poco dopo di me) che aveva solo 6 mesi in un modo atroce ch… - YonBlanquista86 : RT @Ottavia0306: -Figlio, so di non esserci stato. -No, non ci sei stato. -Quando stavo arrivando in auto e non sapevo cosa ti fosse accad… - Ottavia0306 : -Figlio, so di non esserci stato. -No, non ci sei stato. -Quando stavo arrivando in auto e non sapevo cosa ti foss… - ACMelio : @DaddyArly Si è perso suo figlio fumante durante Italia Spagna -