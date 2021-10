GFVip 6, scatta l’ira in Casa: nuovi e forti confronti tra i concorrenti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, l’ira di Katia Ricciarelli con la Miriana e Gianmaria. Lulù e Manuel si ritrovano faccia a faccia per un nuovo confronto In Casa, per i concorrenti arrivano nuovi amari confronti, Manuel e Lulù rivivono il loro rapporto complicato. Katia contro tutti. Ecco cos’è accaduto in diretta Katia contro tutti Katia Ricciarelli si è scagliata contro tutti i concorrenti. Dopo la festa di Manila Nazzaro, Katia ha notato che i vip hanno iniziato a mentire su alcune banalità. La cantante lirica si è scagliata contro Miriana Trevisan che la scorsa sera he trascorso la notte con il giovane Nicola Pisu, e dove è scappato anche qualche bacio, acclamato da tutti i vip. Miriana ha negato di aver baciato Nicola, ed è scoppiata l’ira di Katia: “Qui è un covo di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6,di Katia Ricciarelli con la Miriana e Gianmaria. Lulù e Manuel si ritrovano faccia a faccia per un nuovo confronto In, per iarrivanoamari, Manuel e Lulù rivivono il loro rapporto complicato. Katia contro tutti. Ecco cos’è accaduto in diretta Katia contro tutti Katia Ricciarelli si è scagliata contro tutti i. Dopo la festa di Manila Nazzaro, Katia ha notato che i vip hanno iniziato a mentire su alcune banalità. La cantante lirica si è scagliata contro Miriana Trevisan che la scorsa sera he trascorso la notte con il giovane Nicola Pisu, e dove è scappato anche qualche bacio, acclamato da tutti i vip. Miriana ha negato di aver baciato Nicola, ed è scoppiatadi Katia: “Qui è un covo di ...

