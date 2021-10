(Di lunedì 11 ottobre 2021) Palermo, 11 ott. (Adnkronos) - E' Antonioil candidato sindaco in vantaggio a, quando manca il 40 per cento degli scrutini. Al momento il candidato delsfiora il 40 per cento dei voti. E'dalleper i Beni Comuni, L'Altrae Partito Democratico. Subito dopo c'è il candidato Salvatore Montaperto con il 34 per cento dei voti,da #Diventera'Bellissima, Fratelli d'Italia, Udc, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per, Vivie Fab.Aria nuova.

Advertising

ag_notizie : Amministrative 2021, a Montevago si va verso la riconferma di Margherita La Rocca Ruvolo - TV7Benevento : Elezioni: a Favara in testa Palumbo sostenuto da liste centrosinistra... - ag_notizie : Amministrative 2021, c'è il primo sindaco eletto: a Montallegro vince Giovanni Cirillo - ag_notizie : Amministrative 2021, c'è il primo sindaco eletto: a Montallegro vince Giovanni Cirillo - ag_notizie : Amministrative 2021: a Porto Empedocle Iacono rimonta su Lattuca, Corbo è avanti a Canicattì e Palumbo a Favara… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Favara

Si segnalano poi leComunali in centri popolosi come Adrano e Giarre (sempre nel catanese), Canicattì,e Porto Empedocle (Agrigento), Lentini, Noto, Pachino e Rosolini (Siracusa) e ...Si chiudono definitivamente le urne in Sicilia con l'automatico inizio della fase di scrutinio per leComunali 2021. Sei i comuni agrigentini al voto: Canicattì, Porto Empedocle,, Montevago, San Biagio Platani e Montallegro. Si attendono gli eventuali ballottaggi che potrebbero ...Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – E’ Antonio Palumbo il candidato sindaco in vantaggio a Favara, quando manca il 40 per cento degli scrutini. Al momento il candidato del centrosinistra sfiora il 40 per c ...Seggi elettorali chiusi alle 14 di oggi per la seconda giornata delle elezioni amministrative che coinvolgono sei Comuni dell’Isola. Aggiornamento sull’affluenza alle urne nella seconda giornata di vo ...