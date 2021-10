Card, Angrist, Imbens e l’economia degli “esperimenti naturali” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premio Nobel per l’economia 2021 è stato assegnato a David Card (Università di Berkeley, California), Joshua Angrist (Massachusetts Institute of Technology) e Guido Imbens (Università di Stanford) per le loro ricerche sulla natura delle relazioni causali. In pratica, grazie al loro lavoro gli economisti oggi dispongono di strumenti sofisticati, efficaci e brillanti per rispondere alla domanda delle domande: se due fenomeni si presentano simultaneamente (cioè sono correlati) si tratta di una casualità oppure è l’uno che causa l’altro? In particolare, i tre studiosi si sono distinti per avere sviluppato nuovi metodi di indagine basati sui cosiddetti “esperimenti naturali”. Tali metodi sono mutuati dalla medicina. Quando si vuole valutare l’effetto di una terapia sulla salute dei ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premio Nobel per2021 è stato assegnato a David(Università di Berkeley, California), Joshua(Massachusetts Institute of Technology) e Guido(Università di Stanford) per le loro ricerche sulla natura delle relazioni causali. In pratica, grazie al loro lavoro gli economisti oggi dispongono di strumenti sofisticati, efficaci e brillanti per rispondere alla domanda delle domande: se due fenomeni si presentano simultaneamente (cioè sono correlati) si tratta di una casualità oppure è l’uno che causa l’altro? In particolare, i tre studiosi si sono distinti per avere sviluppato nuovi metodi di indagine basati sui cosiddetti “”. Tali metodi sono mutuati dalla medicina. Quando si vuole valutare l’effetto di una terapia sulla salute dei ...

