Ancora manifestazioni in tutta Italia sul Green pass. A Torino bruciata l'immagine di Draghi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fa da collante il certificato verde, ma fra gli slogan scanditi ci sono anche le richieste di una sanità migliore, più diritti per i lavoratori della scuola, i rincari delle bollette, lo sblocco dei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fa da collante il certificato verde, ma fra gli slogan scanditi ci sono anche le richieste di una sanità migliore, più diritti per i lavoratori della scuola, i rincari delle bollette, lo sblocco dei ...

Advertising

Genomalieno : RT @Leonard14___: La CGIL ancora scossa dopo le manifestazioni di sabato: 'non avevamo mai visto i lavoratori così da vicino'. (Cit) - Stelio_Bonsegna : RT @Leonard14___: La CGIL ancora scossa dopo le manifestazioni di sabato: 'non avevamo mai visto i lavoratori così da vicino'. (Cit) - ErmesMoras1 : RT @Leonard14___: La CGIL ancora scossa dopo le manifestazioni di sabato: 'non avevamo mai visto i lavoratori così da vicino'. (Cit) - remodalfonso : @crippa5stelle Per evitare ancora queste violenze, chiudete i centri sociali ed arrestate tutti gli anarchici. Ah n… - RobMacCready : RT @Pietro_Otto: Dunque: infiltrano poliziotti eversivi nelle manifestazioni pacifiche, fanno scoppiare il caos e poi ti tolgono il diritto… -