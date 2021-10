Zingaretti: “Borse di studio umanitarie per studenti e studentesse afghani” (Di domenica 10 ottobre 2021) Regione Lazio – “La Regione Lazio ha destinato, tramite l’ente regionale per il Diritto allo studio DiSCo, un primo stanziamento di circa 290mila euro agli atenei del Lazio per finanziare, nell’anno accademico 2021-22, Borse di studio umanitarie per gli studenti e le studentesse universitari afghani che, gravemente penalizzati dalla crisi sociopolitica in corso nel loro Paese, intendono proseguire gli studi presso le Università del Lazio. Inoltre, DiSCo ospiterà gratuitamente fino al 31 luglio 2022 gli studenti nelle residenze universitarie che gestisce e garantirà loro anche il servizio mensa.” A dichiararlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che spiega: “A questa iniziativa daremo seguito con altre importanti ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021) Regione Lazio – “La Regione Lazio ha destinato, tramite l’ente regionale per il Diritto alloDiSCo, un primo stanziamento di circa 290mila euro agli atenei del Lazio per finanziare, nell’anno accademico 2021-22,diper glie leuniversitariche, gravemente penalizzati dalla crisi sociopolitica in corso nel loro Paese, intendono proseguire gli studi presso le Università del Lazio. Inoltre, DiSCo ospiterà gratuitamente fino al 31 luglio 2022 glinelle residenze universitarie che gestisce e garantirà loro anche il servizio mensa.” A dichiararlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola, che spiega: “A questa iniziativa daremo seguito con altre importanti ...

