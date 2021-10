Per Mattarella "troppe e intollerabili le morti sul lavoro" (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Le tragedie a cui stiamo assistendo senza tregua sono intollerabili e devono trovare una fine, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Le vittime degli incidenti sul lavoro aggiunge il capo dello Stato - sono persone che escono di casa con progetti per il futuro e attività dirette ai loro cari. Il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna. Sempre". "Oggi ricorre la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Le tragedie a cui stiamo assistendo senza tregua sonoe devono trovare una fine, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul. "Le vittime degli incidenti sulaggiunge il capo dello Stato - sono persone che escono di casa con progetti per il futuro e attività dirette ai loro cari. Il luogo dideve essere il posto da cui si torna. Sempre". "Oggi ricorre la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul ...

