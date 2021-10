Battlefield 2042 rischia grosso: i bot sono quasi invincibili, fan scontenti (Di domenica 10 ottobre 2021) Annunciato lo scorso mese di giugno, lanciato in anteprima Beta lo scorso 8 ottobre. Battlefield 2042 è stato tanto atteso, ma già sta facendo parlare di sé e non per le sue performance. Anzi, gli utenti sembrano essere piuttosto scontenti. Battlefield 2042Battlefield 2042 è un videogioco sparatutto in prima persona, sviluppato da DICE per le piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il videogioco è stato annunciato dalla DICE il 9 giugno 2021 tramite un trailer sul proprio canale YouTube. L’Open Beta di Battlefield 2042 insomma sembra aver scatenato tantissime lamentele da parte dei suoi utilizzatori, insomma, perché oltre a essere tutto meno che perfetta, sta dando non pochi problemi ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Annunciato lo scorso mese di giugno, lanciato in anteprima Beta lo scorso 8 ottobre.è stato tanto atteso, ma già sta facendo parlare di sé e non per le sue performance. Anzi, gli utenti sembrano essere piuttostoè un videogioco sparatutto in prima persona, sviluppato da DICE per le piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il videogioco è stato annunciato dalla DICE il 9 giugno 2021 tramite un trailer sul proprio canale YouTube. L’Open Beta diinsomma sembra aver scatenato tantissime lamentele da parte dei suoi utilizzatori, insomma, perché oltre a essere tutto meno che perfetta, sta dando non pochi problemi ...

