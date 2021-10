LULU’ E MANUEL: ARRIVA UN’ALTRA CRISI DOPO LA DIRETTA (Di sabato 9 ottobre 2021) Lulù Selassiè e MANUEL Bortuzzo non trovano un equilibrio e una nuova CRISI non tarda ad ARRIVAre. Ecco cos’è successo DOPO la puntata La principessa Lulù non si dà pace e non accetta che il flirt con MANUEL Bortuzzo possa essere solo un fuoco di paglia. Durante la puntata si è molto discusso della relazione tra i due ma, nonostante le dovute riflessioni, la gieffina torna ad avere una CRISI subito DOPO la fine della DIRETTA. Con lei, la sorella Jessica e Katia Ricciarelli che, da donna adulta e navigata, dispensa consigli per far tranquillizzare Lulù: “ma dove deve andare?! le sussurra il tenore di casa GF. Non si muove da qui, quando vuole tornare torna. Tu lascialo libero, perché un uomo che non è libero non sarà mai un uomo soddisfatto”. E’ con ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Lulù Selassiè eBortuzzo non trovano un equilibrio e una nuovanon tarda adre. Ecco cos’è successola puntata La principessa Lulù non si dà pace e non accetta che il flirt conBortuzzo possa essere solo un fuoco di paglia. Durante la puntata si è molto discusso della relazione tra i due ma, nonostante le dovute riflessioni, la gieffina torna ad avere unasubitola fine della. Con lei, la sorella Jessica e Katia Ricciarelli che, da donna adulta e navigata, dispensa consigli per far tranquillizzare Lulù: “ma dove deve andare?! le sussurra il tenore di casa GF. Non si muove da qui, quando vuole tornare torna. Tu lascialo libero, perché un uomo che non è libero non sarà mai un uomo soddisfatto”. E’ con ...

Advertising

GrandeFratello : Ma parliamo di Manuel e Lulù... ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la diretta… - MediasetPlay : Come stanno le cose tra Manuel e Lulù? Ecco il pensiero di Andrea a riguardo... Twittate con #GFVIPPARTY per inter… - GrandeFratello : Tra Lulù e Manuel è realmente finita? I loro obiettivi sono diversi? Hanno semplicemente dei tempi differenti?… - MOOSCHETTIERI : Perché secondo voi non hanno fatto ascoltare agli uomini il blocco Manuel-lulu... perché lui finalmente avrebbe mes… - wuauwua : RT @evbdwantstobeus: i confessionali che avrebbero fatto tommaso stefania e dayane su manuel e lulu -