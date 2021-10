XF2021 bootcamp | ecco la prima parte

MarroneEmma : Sotto a chi tocca! #XF2021 #Bootcamp - XFactor_Italia : Siete pronti per i Bootcamp di @MarroneEmma e @Machete_Mnlt? ?? #XF2021 torna la prossima settimana su @SkyItalia e… - XFactor_Italia : Tensione alle stelle per i Bootcamp di STASERA! ???? Chi saranno i primi giudici a dover scegliere? #XF2021 STASERA… - infinitevolteL : RT @MarroneEmma: Sotto a chi tocca! #XF2021 #Bootcamp - infinitevolteL : RT @XFactor_Italia: Siete pronti per i Bootcamp di @MarroneEmma e @Machete_Mnlt? ?? #XF2021 torna la prossima settimana su @SkyItalia e @NO… -

Ultime Notizie dalla rete : XF2021 bootcamp

Sky Sport

Nell'appuntamento con #di giovedì 7 ottobre " alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale ... visibile su Sky Go e in streaming su NOW " il primo dei due appuntamenti previsti per i, ...... le Audizioni: cos'è successo ieri nella terza puntata Nell'appuntamento con #di giovedì 7 ... visibile su Sky Go e in streaming su NOW - il primo dei due appuntamenti previsti per i, ...XF2021 passa ai bootcamp: Manuel Agnelli e Mika scelgono le squadre. Tra i favoriti Erio, Nika Paris, Nava, e Karma: e voi che ne pensate?Iniziano i Bootcamp. Dodici concorrenti per ogni giudice, cinque sedie e tanta attesa per salire sul palco dei Live Show, sempre più vicini ...