Caduta Libera oggi, 7 ottobre 2021: Eleonora Vecchiato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 7 ottobre 2021 Nella puntata del 5 ottobre 2021, si è confermata campionessa Eleonora Vecchiato, psicoterapeuta di Consandolo, frazione di Argenta (Ferrara), con un figlio. Eleonora è arrivata al gioco finale con 220.000 euro, dando ...

