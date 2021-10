Ascom | “Negli alberghi bergamaschi l’ospitalità è sicura”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) In vista dell’entrata in vigore del green pass, il 15 ottobre, ancheambiti lavorativi pubblici e privati, gli albergatoridisono pronti ad accogliere in sicurezza i loro ospiti. È questo quanto emerso nel corso dell’Assemblea del Gruppo Albergatori durante la quale è stato fatto il punto sugli obblighi posti a carico delle strutture turistico-ricettive in materia di green pass. In particolare sono state presentate le iniziative di Federnate per promuovere l’immagine dell’Italia e delle strutture ricettive come luogo sicuro. In quest’ottica, la Federazione ha realizzato alcuni strumenti per comunicare agli ospiti e agli intermediari che tutti i lavoratori-collaboratori delle strutture associate sono in possesso del green pass: cartelli in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, ...