Salvini bombarda Draghi sulle discoteche | Riaperture al 35 %? Una presa in giro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chi s'aspettava un ravvedimento leghista, nel day after del Cdm sulla delega fiscale, non ha fatto i conti con la realtà di un partito mosso dalle pulsioni del suo leader. Ierie i suoi hanno disertato la riunione del Consiglio dei ministri perché "non possiamo essere a favore di un aumento delle tasse". E giù di accuse non provate di aliquote dell'Iva che sarebbero salite. Di patti che non vengono rispettati. I "trenta minuti" per leggere il testo della norma. Materiale da campagna elettorale permamente. Oggi invece cosa offre il menù degli strepiti leghisti? Tutti alimentati dal contingente, ovvero le indicazioni del Cts sulla riapertura massiva di teatri, cinema e soprattutto. Perché è su queste ultime che si è concentratodi buona mattina. Riaprire con solo il 35 per cento della capienza al chiuso? "Una ...