Loretta Goggi senza mezzi termini | “Io non mi comporterei mai come Malgioglio …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), anche per questa edizione, la undicesima di Tale e quale show fa parte della giurai. Lei è l’unico componente della giuria presente fin dall’inizio fortemente voluta da Carlo Conti che ha dovuto insistere e non poco considerando che laaveva da poco perso il suo amatissimo marito Gianni Brezza e non aveva alcuna voglia di tornare in televisione in un momento per lei così doloroso.: “Mio marito era dietro le quinte ma nessuno sapeva che stavamo insieme”, che in questo periodo sta lavorando tantissimo, infatti oltre ad essere giurata a Tale e quale show ha appena girato una fiction Fino all’ultimo battito che andrà in onda giovedì in prima serata su Rai1.ha rivelato, ...