Cannavaro | Allenare il Napoli è uno dei miei sogni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA - In vista del match fra Italia e Spagna, valido per le semifinali di Nations League, il quotidiano spagnolo As ha contattato Fabioper commentare la partita e per parlare dei suoi ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - zazoomblog : Cannavaro: “Mancini ha fatto un lavoro straordinario. Futuro? Allenare in Europa. Napoli o Real? Magari” -… - infoitsport : Fabio Cannavaro: 'Un sogno allenare il Napoli, spero che Insigne rinnovi il contratto' - SiamoPartenopei : Fabio Cannavaro a Tuttosport: 'Spalletti è l'allenatore giusto per il Napoli. Spero un giorno di poter allenare la… - SSCNapoli_FL : ?? | Fabio Cannavaro su @kisskissnapoli: 'Io futuro allenatore del Napoli? Sarebbe un sogno allenare la mia squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Allenare

ROMA - In vista del match fra Italia e Spagna, valido per le semifinali di Nations League, il quotidiano spagnolo As ha contattato Fabioper commentare la partita e per parlare dei suoi progetti futuri: " Potrebbe finire anche come all'Europeo, con la Spagna che gestisce il possesso palla e l'Italia che segna due gol nelle ..."Una vita per il Napoli". Potrebbe essere questo il titolo di un libro o un film su Paolo. L'ex capitano degli azzurri, nonché fratello di Fabio, nonostante il calcio lo abbia ...di...“Non è stato per ragioni economiche, i protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili”. Raggiunto da as, Fabio Cannavaro spiega.Il difensore campione del Mondo e Pallone d'oro 2006 ha affermato di voler fare un'esperienza in panchina in Europa, coi partenopei in cima alla lista dei suoi desideri ...