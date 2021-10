Padel e divertimento: la ricetta vincente di Triay/Salazar (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel World Padel Tour settembre è stato il mese di Gemma Triay e Alejandra Salazar . Con quattro tornei di fila, e poco tempo per godersi le vittorie, riposare e allenarsi fra un appuntamento e l'altro,... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel WorldTour settembre è stato il mese di Gemmae Alejandra. Con quattro tornei di fila, e poco tempo per godersi le vittorie, riposare e allenarsi fra un appuntamento e l'altro,...

Advertising

ColaMedina : RT @CUPRA_it: Performance, emozione e divertimento sono solo alcuni dei valori che uniscono #CUPRA al Padel. Scendi in campo con noi per il… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Festival dello Sport. Vieri, Cassano, Materazzi, Ventola: col padel il divertimento è assicurato - Gazzetta_it : Festival dello Sport. Vieri, Cassano, Materazzi, Ventola: col padel il divertimento è assicurato - Deniz_Evrenn : RT @CUPRA_it: Performance, emozione e divertimento sono solo alcuni dei valori che uniscono #CUPRA al Padel. Scendi in campo con noi per il… - Abeba92166191 : RT @CUPRA_it: Performance, emozione e divertimento sono solo alcuni dei valori che uniscono #CUPRA al Padel. Scendi in campo con noi per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Padel divertimento Padel e divertimento: la ricetta vincente di Triay/Salazar Dato l'obbligo " mai accaduto prima nel World Padel Tour " di giocare quattro tornei in altrettante settimane, le due compagne hanno lavorato anche sulla freschezza mentale , per evitare che i tanti ...

Funky Cup, al via la terza edizione del torneo itinerante di padel 'Il punto di partenza - sottolineano - è il funky, che per noi significa divertimento, voglia di stare insieme e condividere una passione comune'. ← Padel mania, nasce la community Social Padel ...

Da Vieri a Cassano, al Festival col padel: divertimento assicurato La Gazzetta dello Sport Da Vieri a Cassano, al Festival col padel: divertimento assicurato Ospiti d'eccezione nel capoluogo trentino per lo sport più in crescita del momento: in appena un anno il numero dei giocatori è triplicato in Italia. L'appuntamento è per venerdì 8 ottobre in Piazza D ...

Corsi Paddle Milano: tutto quello che c’è da sapere per chi vuole iniziare Il padel, o paddle, che già dagli anni Settanta spopola in Spagna, sulla Costa del Sol, negli ultimi tempi è diventato molto di moda anche qui da noi, in Italia ...

Dato l'obbligo " mai accaduto prima nel WorldTour " di giocare quattro tornei in altrettante settimane, le due compagne hanno lavorato anche sulla freschezza mentale , per evitare che i tanti ...'Il punto di partenza - sottolineano - è il funky, che per noi significa, voglia di stare insieme e condividere una passione comune'. ←mania, nasce la community Social...Ospiti d'eccezione nel capoluogo trentino per lo sport più in crescita del momento: in appena un anno il numero dei giocatori è triplicato in Italia. L'appuntamento è per venerdì 8 ottobre in Piazza D ...Il padel, o paddle, che già dagli anni Settanta spopola in Spagna, sulla Costa del Sol, negli ultimi tempi è diventato molto di moda anche qui da noi, in Italia ...