Decreto fisco, bozza: addio addizionale Irpef, arriva sovraimposta (Di martedì 5 ottobre 2021) addio addizionale Irpef, arriva la sovraimposta. A prevederlo la delega fiscale. Il Governo è delegato ad attuare, si legge nel testo, "una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef secondo i seguenti criteri e principi direttivi: prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'Irpef con una sovraimposta sull'Irpef la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale ...

