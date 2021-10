Dayane Mello molestata a La Fazenda | chi è Nego Do Borel | “È scomparso dopo la squalifica”

Unf_Tweet : - scemochileggeah : @IstericaVicenza Non c’è ancora passata dayane mello ahahah - DonnaGlamour : Dayane Mello e il presunto stupro alla Fazenda: Nego Do Borel è scomparso - LadyGaga9201 : RT @Adriana81405491: @daymelloreal Questa donna , giornalista e amica di Dayane Mello è fuori dalla Fazenda. Vuole verità per la faccenda d… -

Da settimane continua a far discutere dal Brasile quanto accaduto aall'interno del reality La Fazenda . Si parla di molestie e vero e proprio stupro ai danni della concorrente, che in quel momento non era nelle capacità di comprendere cosa le stesse ...Scomparso Nego Do Borel , 29enne originario di Rio de Janero, l'ex concorrente del reality La Fazenza dal quale è stato squalificato in seguito alle molestie nei confronti di. L'allarme è stato dato dalla madre, Roseli Viana . Secondo quanto si apprende dai media brasiliani, sarebbe stata già aperta un'indagine sulla scomparsa di Nego Do Borel nel corso della ...Bianca Atzei, la cantante bella come il sole, pare non essere proprio fortunata in amore. Dopo aver subito le pene d'amore per l'ex Max Biaggi, anche la storia con la iena Stefano Corti sembrerebbe es ...Un'altra puntata della vicenda tutta brasiliana che vede suo malgrado Dayane Mello protagonista: che fine ha fatto Nego do Borel?