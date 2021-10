Covid oggi Fvg, 46 contagi e un morto: bollettino 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 46 i contagi da Covid 19 in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un decesso, un uomo di 79 anni di Trieste. Scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Su 6.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,14%). I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento calano a 853. Dall’inizio della pandemia in Friuli ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 46 ida19 in Friuli Venezia Giulia, 52021, secondo i dati deldella regione. Si registra un decesso, un uomo di 79 anni di Trieste. Scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Su 6.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovicon una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,14%). I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.274, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento calano a 853. Dall’inizio della pandemia in Friuli ...

