Siparietto Mourinho-Spalletti: "Spallettone vuoi vincere tutte le partite? La risposta: "Tu sei pericoloso" (Di domenica 3 ottobre 2021) Simpatico Siparietto a DAZN, fra José Mourinho e Luciano Spalletti. I due si incrociano nelle interviste post partita e si salutano con simpatia: "Grande Spallettone, vuoi vincere tutte le partite?", esordisce il tecnico della Roma. "Stai buono te, che sei pericoloso", la risposta divertita di quello del Napoli. Mourinho continua a punzecchiare dicendo: "Secondo me devi perdere la prossima fuori casa" (Roma-Napoli). E Spalletti risponde: "Abbiamo tutti gli amuleti del caso". Clima sereno e divertito tra i due tecnici che questa sera hanno raccolto due importanti successi. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

