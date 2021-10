Per uno Statuto delle transizioni lavorative (Di domenica 3 ottobre 2021) Il dibattito apertosi su Huffpost a partire dall’articolo di Tiraboschi e Brunetta evidenzia quanto sia urgente l’esigenza di modernizzare il sistema di tutele per chi lavora. Si tratta di un vuoto da colmare e di una esigenza sempre più sentita da parti sociali e da chi si occupa di lavoro. Non è un caso, in quanto l’uscita dalla pandemia ha ancor più evidenziato come il rapporto tra lavoro e persone si basi sempre più su nuovi parametri e bisogni e come il radicale cambiamento del lavoro oggi in atto richieda strumenti nuovi di tutela e promozione. Il lavoro deve tornare ad essere fonte di sicurezza sociale. Da sindacalista sono convinto che oggi l’insicurezza si diffonda nelle sempre più frequenti transizioni lavorative piuttosto che quando si è occupati in un lavoro stabile. Tutta la legislazione sul lavoro e buona parte della contrattazione ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) Il dibattito apertosi su Huffpost a partire dall’articolo di Tiraboschi e Brunetta evidenzia quanto sia urgente l’esigenza di modernizzare il sistema di tutele per chi lavora. Si tratta di un vuoto da colmare e di una esigenza sempre più sentita da parti sociali e da chi si occupa di lavoro. Non è un caso, in quanto l’uscita dalla pandemia ha ancor più evidenziato come il rapporto tra lavoro e persone si basi sempre più su nuovi parametri e bisogni e come il radicale cambiamento del lavoro oggi in atto richieda strumenti nuovi di tutela e promozione. Il lavoro deve tornare ad essere fonte di sicurezza sociale. Da sindacalista sono convinto che oggi l’insicurezza si diffonda nelle sempre più frequentipiuttosto che quando si è occupati in un lavoro stabile. Tutta la legislazione sul lavoro e buona parte della contrattazione ...

Advertising

vincenzonibali : Oggi è uno di quei giorni in cui non esistono parole per descrivere fino in fondo tutte le emozioni che provo. Esse… - RobertoBurioni : Se approveranno M uno dei vantaggi sarà che i novax non potranno diventare nomolnupiravir perché è una parola tropp… - borghi_claudio : Se con la storia di #MimmoLucano uno non ha ancora capito che la storiella del 'le sentenze si rispettano' e 'la ma… - Lucicamo : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Si tuffa per salvare un migrante naufragato, ma poi gli spara per avere uno sconto di pena - stefaniacampani : RT @ArditoAspetto: Questo è #Fanpage. Per dire. Lo scandalo è quando uno di questi parla e gli altri non gli ridono in faccia. https://t.c… -