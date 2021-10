Incidente Moto3, Oncu sospeso per due gare: salta Misano e Portimao (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo il pauroso Incidente in Moto3 a Austin che ha causato la caduta di tre piloti e poteva avere conseguenze tragiche, il turco Deniz Oncu è stato sospeso per due gare dalla Direzione Gara. Il pilota ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 ottobre 2021) Dopo il paurosoina Austin che ha causato la caduta di tre piloti e poteva avere conseguenze tragiche, il turco Denizè statoper duedalla Direzione Gara. Il pilota ...

