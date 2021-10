‘GF Vip’, Giucas Casella sorprende i coinquilini: “Sono stato con un uomo” (Di domenica 3 ottobre 2021) Giucas Casella, tra i concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip, è una personalità molto particolare. Introverso ed estroso allo stesso tempo, forte del gradimento del pubblico che sa essere suo dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Per l’illusionista è adesso iniziata questa nuova esperienza e per il momento pare andare d’accordo con quasi tutti i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 3 ottobre 2021), tra i concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip, è una personalità molto particolare. Introverso ed estroso allo stesso tempo, forte del gradimento del pubblico che sa essere suo dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Per l’illusionista è adesso iniziata questa nuova esperienza e per il momento pare andare d’accordo con quasi tutti i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Manuel Bortuzzo annuncia in diretta che dormirà con Aldo Montano ma non va a finire così: ecco cosa è accaduto stan… - zenpertutti : Gf Vip, il segreto del trucco di Lulù Selassié: il dettaglio che in molti potrebbero non aver notato E' meglio rim… - zazoomblog : Gf Vip: chiude il reality? Ecco la verità sui vari rumors - #chiude #reality? #verità #rumors - infoitcultura : GF Vip, nella notte la rivolta contro Alfonso Signorini: alcuni vipponi pronti a lasciare la Casa - infoitcultura : Gf Vip, Lulù delusa da Manuel Bortuzzo si sfoga ma si interrompe: lui arriva a sorpresa -