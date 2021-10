Britney Spears libera dal padre, Jamie Spears non è più il suo tutore legale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Britey Spears è finalmente libera. Il padre Jamie Spears non è più il suo tutore legale, come stabilito dal giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. La decisione segna una vittoria per la popstar che oggi, attraverso il suo avvocato Matthew Rosengart, aveva chiesto la sospensione immediata del padre dal ruolo di tutore di tutti i suoi asset. Al posto di Jamie, la Penny ha nominato il revisore dei conti John Zabel come tutore temporaneo dei beni di Britney. La popstar non ha partecipato personalmente all’udienza. Jamie Spears aveva chiesto la revoca complessiva dell’istituto della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 1 ottobre 2021) Briteyè finalmente. Ilnon è più il suo, come stabilito dal giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. La decisione segna una vittoria per la popstar che oggi, attraverso il suo avvocato Matthew Rosengart, aveva chiesto la sospensione immediata deldal ruolo didi tutti i suoi asset. Al posto di, la Penny ha nominato il revisore dei conti John Zabel cometemporaneo dei beni di. La popstar non ha partecipato personalmente all’udienza.aveva chiesto la revoca complessiva dell’istituto della ...

ilpost : Il padre di Britney Spears, James Spears, non sarà più il tutore legale della figlia - Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - NetflixIT : 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28… - rooosk1 : RT @BSNewsItalia: Potrebbe essere un buon momento per rilasciare “Controlling Britney Spears” sottotitolato in italiano? ?? #FreeBritney htt… - ilmessaggeroit : Britney Spears libera e completamente nuda, la popstar festeggia senza filtri su Instagram -