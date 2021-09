Milan, nessun problema per Brahim Diaz | PM News (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Milan tira un sospiro di sollievo: Brahim Diaz, uscito acciaccato dalla gara contro l'Atletico Madrid, sta bene Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Iltira un sospiro di sollievo:, uscito acciaccato dalla gara contro l'Atletico Madrid, sta bene

Ultime Notizie dalla rete : Milan nessun Milan, infortunio Florenzi: il campione d'Europa domani sarà operato al ginocchio Milan, infortunio Florenzi Nessun problema per Brahim Diaz , uscito dal campo per un colpo subito in Milan - Atletico Madrid .

Calcio: Milan; Florenzi sarà operato domani in artroscopia Alessandro Florenzi sarà operato domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. E' quanto emerso dal controllo a cui il calciatore del Milan si è sottoposto oggi. Nessun problema invece per Brahim Diaz che era uscito acciaccato dalla partita di Champions di martedì contro l'Atletico. Sarà dunque a disposizione per la partita di ...

Milan, nessun passo avanti per il rinnovo di Kessie: la distanza sembra incolmabile TUTTO mercato WEB Gazzetta: “Caso Kessié, ecco che succede: l’allarme fisico, la verità sul contratto e il PSG…” “Una motivazione fisica c’è: il calo di rendimento di Franck Kessié si spiega in primo luogo così”. Il Milan con la sua proposta di prolungamento fino al 2026, con ingaggio annuale da sei milioni e me ...

Milan, nessun passo avanti per il rinnovo di Kessie: la distanza sembra incolmabile I rossoneri hanno proposto 6,5 milioni a stagione fino al 2026, contro gli 8 richiesti da giocatore e agente. Una distanza che attualmente pare incolmabile ma che potrebbe invece ridursi nel caso in c ...

