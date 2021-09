L’assurda sentenza di Mimmo Lucano, condannato a 13 anni (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato condannato in primo grado a tredici anni e due mesi di reclusione Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace divenuto famoso nei mesi del governo gialloverde per il suo modello di accoglienza dei migranti. La procura di Locri aveva chiesto una condanna a 7 anni e 11 mesi. Lucano è finito sul banco degli imputati nell’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza. L’ex sindaco, nello specifico, era accusato, fra l’altro, di associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nel chiedere la condanna, il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, nel corso della sua requisitoria aveva affermato che “a Riace comandava Lucano. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ statoin primo grado a tredicie due mesi di reclusione, l’ex sindaco di Riace divenuto famoso nei mesi del governo gialloverde per il suo modello di accoglienza dei migranti. La procura di Locri aveva chiesto una condanna a 7e 11 mesi.è finito sul banco degli imputati nell’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza. L’ex sindaco, nello specifico, era accusato, fra l’altro, di associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nel chiedere la condanna, il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, nel corso della sua requisitoria aveva affermato che “a Riace comandava. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di ...

