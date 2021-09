“Già da record”: Donnarumma, i francesi hanno subito cambiato idea (Di giovedì 30 settembre 2021) La sfida da titolare contro il Manchester City ha significato per Gigio Donnarumma un record, che lo inserisce di diritto nella storia del PSG. Dopo un’inizio di stagione al di sotto delle aspettative in quanto a opportunità, la sfida di Champions League tra PSG e Manchester City pare abbia segnato la svolta per Gigio Donnarumma, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 settembre 2021) La sfida da titolare contro il Manchester City ha significato per Gigioun, che lo inserisce di diritto nella storia del PSG. Dopo un’inizio di stagione al di sotto delle aspettative in quanto a opportunità, la sfida di Champions League tra PSG e Manchester City pare abbia segnato la svolta per Gigio, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SoloLecceIT : RECORD STAGIONALE GIA' IN SERATA? Bene la prevendita, ecco le cifre - fastenseat : @sabino85 @gloquenzi Idem da me 2020 record vs 2019 e il sciur padrun rivuol vedere le persone in ufficio Persone c… - Post_Iccia : @andreghezzi82 Non mi segui nei posti giusti, tutto già detto, tutto già scritto. Record di Siemen, record di Bo pe… - GiuliaRastajuly : RT @mazzeoantonio: Semestre record per i rimpatri forzati dei migranti egiziani nonostante il Garante nazionale delle persone private della… - AldTar : @ferrix88 @capricorn1810 @MarcoVarchetta Credo che quest'anno sarà l'anno in cui ho preso più aerei... Il mio recor… -

Ultime Notizie dalla rete : Già record Le case di lusso in Italia sono solo lo 0,2% del totale ...Consiglio Mario Draghi riguardo la prossima possibile riforma del Catasto assomiglia ad altre già ... A Genova e Firenze il record di case di lusso Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è a ...

Multiprogrammazione al top al 'Temporary Cinema' di Castiglione con l'ultimo 007 e 'Tre piani': orari alternati per i film del momento, ... ..." spiega Piero Sacco presidente di Lagodarte Impresa Sociale " strumento avviato già da qualche ... zaino in spalla, sulle orme del suo idolo, l'esploratore Juan Frog De Leon, detentore del record del ...

Bologna, l’industria accelera. Resta il ritardo sui trasporti Il Sole 24 ORE ...Consiglio Mario Draghi riguardo la prossima possibile riforma del Catasto assomiglia ad altre... A Genova e Firenze ildi case di lusso Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è a ......" spiega Piero Sacco presidente di Lagodarte Impresa Sociale " strumento avviatoda qualche ... zaino in spalla, sulle orme del suo idolo, l'esploratore Juan Frog De Leon, detentore deldel ...