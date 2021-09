GF Vip 6 | Aldo Montano rientra in casa | ma dovrà stare in isolamento

(Di giovedì 30 settembre 2021) Per la gioia dei fan, il campionerientrerà presto nelladel GF Vip 6. L’annuncio del programma ha fornito tutti i dettagli. E’ stato proprio la direzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolato

Tensione tra Alex Belli e Samy Youssef al GfTutto è iniziato con il ritorno dinella Casa del Grande Fratello. Nel tentativo di ascoltare la voce di, come si legge sul sito ...... una volta rientrato, ha dovuto sottoporsi alla quarantena obbligatoria Argomenti trattatiMontano in quarantena: i motiviMontano: le misure antiCovid al GFMontano: la vita ...Per la gioia dei fan, il campione Aldo Montano rientrerà presto nella casa del GF Vip 6. L'annuncio del programma ha fornito tutti i dettagli.Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Alex e Samy. Il ritorno di Aldo Montano nella Casa del Grande Fratello Vip ha scatenato involontariamente un’accesa discussione. Alex Belli e Samy Youssef si ...