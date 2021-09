Diageo prevede aumento dei margini con clienti che spendono di più in ristoranti e bar

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell’1,91% sui valori precedenti, attestandosi a 3.629,5. Il titolo della multinazionale inglese operante nel settore delle bevande alcoliche (con in portafoglio marchi iconici come Guiness, Tanqueray e Baileys) beneficia di una nota che sottolinea come il nuovo anno finanziario abbia registrato un “buon inizio” eundeioperativi con iche optano per marchi premium edi più ine bar. “Abbiamo iniziato alla grande l’anno fiscale 22, con uno slancio delle vendite nette organiche in tutte le regioni – ha dichiarato il CEO Ivan Menezes – Ciò riflette un’eccellente esecuzione, poiché beneficiamo della resilienza nell’off-trade e della continua ripresa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diageo prevede

Teleborsa

Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti, attestandosi a 3.629,5. Il titolo della ...come il nuovo anno finanziario abbia registrato un "buon inizio" eun ...Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti, attestandosi a 3.629,5. Il titolo della ...come il nuovo anno finanziario abbia registrato un "buon inizio" eun ...(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Diageo, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti, attestandosi a 3.629,5. Il titolo della multinazionale inglese operante nel settore delle bevande alcoliche.Rialzo per Diageo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,49%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che ...